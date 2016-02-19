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مصرع ربة منزل فى انهيار عقار من طابق واحد بالمنوفية

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مصرع ربة منزل فى انهيار عقار من طابق واحد بالمنوفية مصرع ربة منزل فى انهيار عقار من طابق واحد بالمنوفية
لقيت ربة منزل بقرية بهناى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعها، وذلك إثر انهيار منزل مكون من طابق واحد، وذلك لقِدَمِه، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد انهيار منزل 200 متر طابق واحد ملك علاء محمود بيومى 58 سنة إدارى بمدرسة، ونتج عنه مصرع زوجته حنان عبد الفتاح بيومى 40 عاما ربة منزل، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1005 إدارى مركز الباجور وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365