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في الجول يُجيب.. هل يرفض المصري مواجهة الأهلي بسبب أزمة الملعب

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في الجول يُجيب.. هل يرفض المصري مواجهة الأهلي بسبب أزمة الملعب في الجول يُجيب.. هل يرفض المصري مواجهة الأهلي بسبب أزمة الملعب

ما أخر تطورات أزمة إقامة مباراة الأهلي والمصري؟ هل وافق الأمن على إقامتها في برج العرب؟ هل يرفض المصري إقامة المواجهة؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها FilGoal.com.

الأهلي ضد المصري، مواجهة مؤجلة من الجولة السابعة في الدوري المصري وعلى الرغم من تحديد موعد الثلاثاء المقبل لإقامتها إلا أنه لم يحدد حتى الآن أين ستقام المباراة.

ويستعرض FilGoal.com جديد الأزمة من جانب الثلاثة أطراف المعنية بالمواجهة بين المصري والأهلي.

موقف المصري

علم FilGoal.com عدم وجود أي نية لدى إدارة المصري في رفض مواجهة الأهلي.

مجلس إدارة المصري عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن. جلسة انتهت بالاتفاق على مواجهة الأهلي في أي ملعب وفي أي وقت.

وتأكد FilGoal.com من عدم وصول أي قرار رسمي إلى نادي المصري بخصوص إقامة المباراة على ملعب برج العرب.

وفي حالة ذلك، فسوف يوافق المصري على مواجهة الأهلي ولن يطلب تأجيل المباراة ولن يطلب تغيير الملعب.

موقف اتحاد الكرة

وماذا عن أزمة الملعب؟ اتحاد الكرة تواصل إلى اتفاق شفهي مع قوات الأمن لإقامة مباراة المصري والأهلي على ملعب برج العرب.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com: " تلقينا موافقات أمنية مبدئية لإقامة مباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب".

وأضاف " "لكننا لم نتلق موافقات رسمية إلى الآن".

وهل يُفكر اتحاد الكرة في تأجيل المباراة؟ أجاب المدير التنفيذي للاتحاد بشكل قاطع قائلا: "لا. لا يمكن ذلك أبدا بسبب معسكر وجدول المسابقة المضغوط".

وعلم FilGoal.com بعقد اجتماع بين المدير التنفيذي للنادي الأهلي والمدير التنفيذي للمصري لمناقشة كافة تفاصيل المباراة.

موقف الأهلي

من جانب الأهلي فالفريق بدأ استعداداته بقوة للمواجهة "الحاسمة" ضد المصري.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لـFilGoal.com عن لقاء المصري: " "ستكون مباراة حماسية للغاية لأن اللاعبين الكبار موجودين في الجانبين. أتوقع أن تكون مواجهة ممتعة لأن المصري يلعب كرة هجومية قوية".

وتابع " "هي مباراة عنق زجاجة. لابد من تحقيق الفوز من أجل تعويض خسارة النقاط".

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 40 نقطة من 18 مباراة. ويأتي المصري في المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

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