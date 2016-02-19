رسميا.. حلمي طولان مديرا فنيا لسموحة

عاد من جديد حلمي طولان لمنصبه كمدير فني لنادي سموحة ليخلف الراحل ميمي عبد الرازق.

ميمي عبد الرازق قدم استقالته من منصبه كمدير فني لنادي سموحة عقب الخسارة أمام بتروجيت في الدوري المصري. ليبدأ سريعا سموحة في البحث عن بديل بل والاستقرار على حلمي طولان.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة لـFilGoal.com: "حلمي طولان مديرا فنيا لسموحة وسيبدأ مهمته مع الفريق بداية من يوم الأحد".

طولان تولى تدريب سموحة قبل أن يرحل ويترك المهمة لميمي عبد الرازق. بعدها دخل مدرب الزمالك الأسبق مع مناوشات قوية مع فرج عامر. قبل أن يهاجم الأخير طولان ويتجه حلمي لرفع قضية على رئيس سموحة.

ولكن كل ذلك انتهى.

وتحدث فرج عامر لـFilGoal.com قائلا: "ما حدث مع طولان من قبل " زوبعة في فنجال".

وأضاف "كانت أزمة بسيطة وانتهت الآن. لا توجد قضية ولا توجد أزمة. كل شيء انتهت وطولان مديرا فنيا للفريق".

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.