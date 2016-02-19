المدير الفني لتشيلسي يطالب إدين هازارد ببذل مزيد من الجهد لاستعادة مستواه

طالب المدير الفني المؤقت لنادي تشيلسي الإنجليزي، جوس هيدينك، لاعبه إيدن هازارد ببذل مزيد من الجهد وتحسين مستواه من أجل الفريق.

ورفض المدرب الهولندي الانسياق وراء انتقادات روي كين بشأن هازارد، الذي كان أفضل لاعب في تشيلسي الموسم الماضي وكان أحد أسباب فوز الفريق ببطولة الدوري وكأس “الكابيتال وان”.

وعانى اللاعب 25 عاما لاستعادة مستواه هذا الموسم، حيث أحرز هدفا واحدا فقط.

وقال هيدينك في مؤتمره الصحفي اليوم “الأمر يتخطى مجرد السلوك. إنه في موقف صعب، ولذلك يجب عليه رفع أدائه. إنه يعلم ذلك”.

وأضاف “تحدثنا معا بين الحين والآخر حول كيف يمكن أن نرفع من المستوى. هذه رغبته. آمل أن يرفع من مستواه في أقرب وقت ممكن”.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن لاعبه البلجيكي يظهر في بعض الأحيان يظهر ما هو قادر عليه، مشيرًا إلى انطلاقة قام بها اللاعب في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، قائلا “هذا هو هازارد القديم ونريد أن نرى مزيدا من ذلك”.