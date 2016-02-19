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في الجول يُجيب.. هل يرفض المصري مواجهة الأهلي بسبب أزمة الملعب

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في الجول يُجيب.. هل يرفض المصري مواجهة الأهلي بسبب أزمة الملعب في الجول يُجيب.. هل يرفض المصري مواجهة الأهلي بسبب أزمة الملعب

علم FilGoal.com أن الزمالك وضع 3 حلول بديلة حال فشل في التعاقد مع المدرب الإنجليزي هاري ريدناب خلال الفترة المقبلة.

الزمالك أرسل وفدا إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل التفاوض مع المدرب الجديد الذي سيخلف أحمد حسام "ميدو" في تدريب الفريق.

ويعتبر هاري ريدناب مدرب توتنام السابق هو هدف الزمالك الأول للتعاقد معه.

وعلم FilGoal.com أن خالد رفعت مدير التسويق في الزمالك وعضو الوفد المسافر للتفاوض مع المدرب الجديد، قد وضع 3 أسماء كبدائل حال فشلوا في التعاقد مع ريدناب.

وستكون جنسيات البدائل كالتالي، حيث أن أحدهم مدرب ألماني، والأخر فرنسي، والأخير برتغالي.

وبحسب مصدر مقرب من لجنة الزمالك، فإن النادي يسعى لتفادي تكرار مشكلة إيفونا مهاجم الأهلي الحالي في الصيف الماضي، حين وضعه لزمالك كخيار أول لتدعيم صفوفه دون أن يحدد البديل في حال فشل الصفقة، وهو ما أثر على الفريق بعدما ذهبت الصفقة للغريم الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

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