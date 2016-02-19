الكراكة الهولندية “فولفوكس أسيا” تغادر ميناء دمياط

أعلن رئيس هيئة ميناء دمياط اللواء بحري أيمن صالح، أن الكراكة الهولندية “فولفوكس أسيا” غادرت الميناء، اليوم الجمعة، بعد أن أنهت أعمالها بنجاح، والتي تم التعاقد معها لتعميق وتطهير الممر الملاحي وأحواض الميناء.

وقال رئيس الهيئة – في تصريح اليوم – إن الكراكة المتخصصة في مجال التكريك عالميًا والتي سبق أن شاركت في حفر قناة السويس الجديدة كانت قد بدأت أعمالها بميناء دمياط في سبتمبر الماضي، موضحًا أنه كان من المفترض أن ينتهي تعاقدها مع الميناء منذ أسبوعين إلا أن الشركة استجابت لطلب إدارة الهيئة بتكريك أعمال إضافية بلغت 250 ألف متر مكعب بخلاف تلك التي تم إنجازها من قبل والبالغة 2.5 مليون متر مكعب.

وأضاف أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها منذ افتتاح الميناء للتشغيل عام 1986 ، ولم يسبق خلالها أن زاد العمق عن 15 متراً باعتباره العمق التصميمي في حوض الدوران والممر الملاحي وأن هذا التعميق الذي تم باحتراف سيحقق أمانًا أكبر للأجيال الجديدة من السفن التي تستهدف التعامل معنا والتي بدأت بالفعل في التردد على الميناء.

وأشار إلى أن الميناء نجح في استعادة الخط الملاحي الفرنسي العالمي “CMA” بالإضافة إلى خدمات جديدة من خط “هاباج لويد” الألماني وغيرها ، لافتًا إلى أنه من المتوقع استعادة تكلفة التكريك في وقت قصير وتحقيق إيرادات أكبر للاقتصاد القومي المصري.

وفي السياق متصل، قال المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ممدوح الشيطي إن رئيس الهيئة استقبل السفينة “Subsae 7″ التي ترفع علم جزر الباهاما والمتخصصة في إنزال وتركيب ومد خطوط أنابيب نقل المواد البترولية والتي تعمل في مشروعات المياه العميقة كتقليد متبع مع السفن العملاقة وذات الطبيعة والمهام الخاصة.

وأضاف أن أعمال التعميق التي تمت مؤخرًا كانت دافعًا لدخول هذا النوع من السفن التي يتطلب تحقيق أعلى درجات الأمان، حيث أن السفينة مزودة بمهبط للطائرات المروحية وتعمل بنظام “DP3″ الذي يمكنها من المناورة في أقل من نصف متر.

وقد وجه اللواء بحرى أيمن صالح بتشكيل فريق عمل من جميع الجهات العاملة بالميناء لمتابعة أعمال الشحن والتأكد من تقديم أفضل خدمة ممكنة للسفينة التس اختارت ميناء دمياط بعد أن قامت بالعديد من الدراسات للتأكد من قدرته على استقبالها وتحقيق جميع عوامل الأمان وتوفير الخدمات اللازمة لرسوها بالميناء.