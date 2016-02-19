رئيس «النواب» يبحث مع نظيره الجزائري سبل التعاون في مكافحة الإرهاب

التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمقر إقامته بتيرانا عاصمة ألبانيا، رئيس البرلمان الجزائري والوفد المرافق له، حيث بحثا أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتبادل التجاري في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين.

وكان «عبد العال» قد التقى ظهر الجمعة، رئيس جمهورية ألبانيا بويار نيشاني، حيث نقل إليه تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديره لمواقف ألبانيا الداعمة لمصر والاستقرار بالمنطقة، ورغبة مصر في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والثقافي لاسيما وأن العلاقات بين البلدين لها جذور تاريخية عميقة.

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