وزارة الطاقة الروسية: تقليص إنتاج النفط في روسيا غير وارد

أعلن النائب الأول لوزير الطاقة الروسي أليكسي تيكسلير، اليوم الجمعة، أن مسألة تقليص إنتاج النفط في روسيا غير واردة، منوهًا بأن متوسط إنتاج الخام خلال العام الحالي قد ينمو بنسبة 1.5%.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن تيكسلير قوله – على هامش منتدى اقتصادي بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا – “إن تقليص استخراج النفط الروسي مسألة غير قائمة، لدينا ميزات تقنية ولدينا مصالحنا، وتعاوننا مع البلدان الأخرى للحفاظ على مستوى الإنتاج لا يعني أننا نخطط لخفضه”.

وأضاف المسؤول الروسي أنه يجري الحديث عن تثبيت حجم الإنتاج عند مستوى شهر يناير الماضي، وهو أعلى من المستوى المتوسط لعام 2015، قائلاً “من جهتنا سنراقب هذا المؤشر، وسنزيد إنتاجنا بنسبة 1.5% في عام 2016″.

وأشار نائب وزير الطاقة إلى أن أسوق النفط العالمية متخمة بفائض في المعروض قدره 1.8 مليون برميل يوميًا، لكنه قد ينخفض إلى النصف إذا نجح اتفاق تجميد مستويات الإنتاج، مؤكدًا أنه سيكون من السهل مراقبة أي اتفاق لتجميد مستويات إنتاج النفط نظرًا لأن السوق تتسم بالشفافية.

واعتبر تيكسلير أن قطاع الطاقة الروسي يمكنه أن يتطور حتى إذا تراوح سعر النفط بين 35 و40 دولارًا للبرميل، وهذا السعر سيتيح لقطاع النفط في روسيا المضي قدمًا إلى الأمام خلال هذا العام.