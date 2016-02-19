أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزارة الطاقة الروسية: تقليص إنتاج النفط في روسيا غير وارد

Google+ Print
وزارة الطاقة الروسية: تقليص إنتاج النفط في روسيا غير وارد وزارة الطاقة الروسية: تقليص إنتاج النفط في روسيا غير وارد

أرشيفية

أعلن النائب الأول لوزير الطاقة الروسي أليكسي تيكسلير، اليوم الجمعة، أن مسألة تقليص إنتاج النفط في روسيا غير واردة، منوهًا بأن متوسط إنتاج الخام خلال العام الحالي قد ينمو بنسبة 1.5%.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن تيكسلير قوله – على هامش منتدى اقتصادي بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا – “إن تقليص استخراج النفط الروسي مسألة غير قائمة، لدينا ميزات تقنية ولدينا مصالحنا، وتعاوننا مع البلدان الأخرى للحفاظ على مستوى الإنتاج لا يعني أننا نخطط لخفضه”.

وأضاف المسؤول الروسي أنه يجري الحديث عن تثبيت حجم الإنتاج عند مستوى شهر يناير الماضي، وهو أعلى من المستوى المتوسط لعام 2015، قائلاً “من جهتنا سنراقب هذا المؤشر، وسنزيد إنتاجنا بنسبة 1.5% في عام 2016″.

وأشار نائب وزير الطاقة إلى أن أسوق النفط العالمية متخمة بفائض في المعروض قدره 1.8 مليون برميل يوميًا، لكنه قد ينخفض إلى النصف إذا نجح اتفاق تجميد مستويات الإنتاج، مؤكدًا أنه سيكون من السهل مراقبة أي اتفاق لتجميد مستويات إنتاج النفط نظرًا لأن السوق تتسم بالشفافية.

واعتبر تيكسلير أن قطاع الطاقة الروسي يمكنه أن يتطور حتى إذا تراوح سعر النفط بين 35 و40 دولارًا للبرميل، وهذا السعر سيتيح لقطاع النفط في روسيا المضي قدمًا إلى الأمام خلال هذا العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا