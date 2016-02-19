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محمد السبكى ينفى قرابته لتيمور: يستحق مصير شجرة الدر»..وسأقاضيه لأن زوجتى صعيدية

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محمد السبكى ينفى قرابته لتيمور: يستحق مصير شجرة الدر»..وسأقاضيه لأن زوجتى صعيدية محمد السبكى ينفى قرابته لتيمور: يستحق مصير شجرة الدر»..وسأقاضيه لأن زوجتى صعيدية


> تعهد المنتج محمد السبكى خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج الحياة اليوم أنه لن يستعين بأى راقصة فى أفلامه مرة آخرى ، مؤكدا أن هذا ليس تقليلا من مهنة الرقص .

وعن إهانة تيمور السبكى لنساء الصعيد قال السبكى : “لاعلاقة لى بتيمور السبكى ولاعمرى شفته ، مؤكدا أنه طالب المحامى الخاص به رفع قضية على تيمور السبكى لان زوجته صعيدية “.

وتابع السبكى ، “نفسى يضربوا تيمور السبكى بالقباقيب زى ماعملوا فى شجرة الدر” ، قائلا : “عايز الناس تشتغل وتبطل كلام “.

وأكد السبكى أنهم عملوا بقوة فى صناعة السينما خلال حكم الإخوان حتى لاتتوقف هذه الصناعة ، مشيرًا إلى أنه هو شقيقه أحمد السبكى اكثر اثنين يعشقوا صناعة السينما ويخافوا عليها اكثر من أى شخص وأنهم ليسوا دخلاء عليها .

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