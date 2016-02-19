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البنتاجون: غارة صبراتة الليبية ضد داعش لن تكون الأخيرة

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البنتاجون: غارة صبراتة الليبية ضد داعش لن تكون الأخيرة البنتاجون: غارة صبراتة الليبية ضد داعش لن تكون الأخيرة
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بيتر كوك، إن الضربة فى صبراتة الليبية ضد تنظيم داعش الإرهابى لن تكون الأخيرة، مؤكدا أن هناك عدة غارات على تنظيم داعش الإرهابى فى صبراتة الليبية.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون الأمريكى فى مؤتمر صحفى للبنتاجون بشأن الغارة الأميركية على ليبيا، أن الغارة على صبراتة استهدفت معسكرا للتدريب لتنظيم داعش الإرهابى، مضيفا أن الغارة على صبراتة استهدفت أشخاصا يشكلون خطرا عى الولايات المتحدة الأمريكية.


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