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المنتج محمد السبكى: "نفسى يضربوا تيمور السبكى بالقباقيب.. ولا عمرى شفته"

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المنتج محمد السبكى: "نفسى يضربوا تيمور السبكى بالقباقيب.. ولا عمرى شفته" المنتج محمد السبكى: "نفسى يضربوا تيمور السبكى بالقباقيب.. ولا عمرى شفته"
قال المنتج محمد السبكى، إنه عمل بقوة فى صناعة السينما خلال فترة حكم جماعة الإخوان، مؤكدا أنه انفصل عن شقيقه أحمد السبكى على المستوى المهنى فقط قائلا: "نعشق صناعة السينما ولسنا دخلاء عليها"، مضيفا أنه فرض الحجاب على الراقصة فى فيلم "أوشن 14"، وتابع "نفسى يضربوا تيمور السبكى بالقباقيب.. ولا علاقة لى بتيمور ولا عمرى شفته".

وتعهد خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "الحياة اليوم"، على عدم وجود راقصات فى أفلامه، مطالبا المحامى برفع قضية على تيمور السبكى صاحب صفحة "يوميات زوج مطحون" على موقع التواصل الاجتماعى لإرضاء زوجته "الصعيدية"، وتابع: "آل السبكى أكثر ناس خايفة على صناعة السينما فى ".

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