رئيس الوزراء الإثيوبى يغادر بلاده متوجها إلى مصر للمشاركة فى قمة الأعمال الأفريقية

غادر رئيس الوزراء الأثيوبى هيلا مريام دسلنجة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا متوجها إلى مصر لحضور قمة الأعمال الإفريقية.. والمنتدى الاقتصادى العالمى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوردت وكالة الأنباء الإثيوبية أن القمة التى ستفتتح غدا فى منتجع شرم الشيخ تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأفارقة للمشاركة فى فرص الاستثمار بالقارة الأفريقية وتعزيز مرحلة جديدة من الاستثمار والشراكة.
ومن المقرر أن يشارك فى القمة التى تستمر ليومين عددا من قادة الدول الأفريقية، وسياسيين وشركات اقتصادية رائدة وباحثين.. والذين من المقرر أن يعرضوا دراسات بشأن فرص الاستثمار فى أفريقيا.