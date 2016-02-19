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رئيس الوزراء الإثيوبى يغادر بلاده متوجها إلى مصر للمشاركة فى قمة الأعمال الأفريقية

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رئيس الوزراء الإثيوبى يغادر بلاده متوجها إلى مصر للمشاركة فى قمة الأعمال الأفريقية رئيس الوزراء الإثيوبى يغادر بلاده متوجها إلى مصر للمشاركة فى قمة الأعمال الأفريقية
غادر رئيس الوزراء الأثيوبى هيلا مريام دسلنجة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا متوجها إلى لحضور قمة الأعمال الإفريقية.. والمنتدى الاقتصادى العالمى.

وأوردت وكالة الأنباء الإثيوبية أن القمة التى ستفتتح غدا فى منتجع شرم الشيخ تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأفارقة للمشاركة فى فرص الاستثمار بالقارة الأفريقية وتعزيز مرحلة جديدة من الاستثمار والشراكة.

ومن المقرر أن يشارك فى القمة التى تستمر ليومين عددا من قادة الدول الأفريقية، وسياسيين وشركات اقتصادية رائدة وباحثين.. والذين من المقرر أن يعرضوا دراسات بشأن فرص الاستثمار فى أفريقيا.

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