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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعمال صيانة وحادث تصادم بالأوتوستراد

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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعمال صيانة وحادث تصادم بالأوتوستراد زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعمال صيانة وحادث تصادم بالأوتوستراد
تسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى محور الأوتوستراد للقادم من حلوان وفى طريقه إلى الدائرى وعلى الفور انتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات، وإزالة حطام الحادث كما تسببت أعمال الصيانة أعلى كوبرى أكتوبر فى وجود حالة من الزحام المرورى للمتجه من ميدان رمسيس وفى طريقه إلى الجديدة.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من النجدة يفيد بوقوع حادث بطريق الأوتوستراد، وظهور كثافات عالية أعلى كوبرى اكتوبر بسبب أعمال صيانة وعلى الفور تم الدفع بخدمات مرورية وونش لرفع آثار الحادث، وإزالة المعوقات أمام حركة المركبات.

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مصر 365

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