أسرار نوم مولودك

تفوت الأمهات والآباء الجدد 6 أشهر من النوم في العامين الأولين من حياة الطفل. مع وجود أكثر من 60% من هؤلاء الأمهات والآباء يحصلون على أقل من أربع ساعات من النوم في الليل، حسب دراسة استطلاعية، لدرجة ترى فيها ريتشل واديلوف، خبيرة الأطفال إن أبسط المهام تصعب عليك حين تكونين متعبة جدًا، ولكن هل تعلمين أن إيجاد عادات نوم صحية للطفل أمر يمكن تحقيقه؟

لعلك سمعت بشيء يسمى «روتين النوم»، وهي مجموعة خطوات لتهدئة طفلك بسهولة لينام، ولكن لا ينصح به للأطفال الصغار جدًا. لذلك تنصحك ممرضة الأمومة فيكي جولاندز، أن تستغلي الأسابيع الستة الأولى للرضاعة وصحة طفلك، فالطفل سيمر «بدورات النوم» فبينما نحن البالغين نحتاج إلى ساعتين لإكمال كل دورة، يكملها الرضع في 50 إلى 60 دقيقة، وقد يستيقظ الطفل في نهاية كل دورة.

وحين يصبح طفلك في الأسبوع السادس إلى الثامن من العمر سينام لفترات أطول.

تحديد ساعة جسمه

قد ينام طفلك الرضيع طوال الوقت في الليالي الخمس الأوليات أو نحو ذلك؛ لأنه لايزال هناك ميلاتونين في جسمه، وبرأي الزائرة الصحية وخبيرة النوم فيليبا فورسيث، فإن هذا الهرمون يساعده على تنظيم ساعة جسمه، إلا أن إنتاج جسمه له لا يبدأ إلا في الأسبوع الـ12 من عمره.

وعلى أي حال، يمكنك تعليم طفلك عادات النوم الجيدة في سن مبكرة، وتقترحها فيكي، من بداية سن 6 أسابيع، مستخدمة دلالات النوم، مثل: أغنية ما، أو حتى الذهاب إلى غرفة نوم مضاءة إضاءة خفيفة. وتقول جولييت نيوسن، ممرضة وخبيرة في النوم: «في سن 3 أشهر، لن يتمكن الطفل من التركيز على دلالات النوم إلا لمدة 30 دقيقة، في حين أن الطفل في سن 6 أشهر يتمكن من التركيز عليها لمدة 45 دقيقة».

القيلولات

تعطي هذه القيلولات طفلك الراحة وتزيد شهيته، وتساعده أيضًا على النوم في الليل. وبرأي فيكي، فإن حرمانه منها خلال النهار يجعله متعبًا، وعندما يحتاج إليها يفرك عينيه، ويتثاءب، ويبكي، ويبعد رأسه عنك. وتقول ريتشل: «جربي وضعه في سريره بأدنى ضجة ممكنة، ودعيه يهدأ وحده».

وإذا أردت أن ينام طفلك البالغ من العمر ستة أشهر بحلول الساعة السابعة مساءً فأعطيه حمامًا دافئًا الساعة 6:15 مساء؛ فهذا يساعده على تحفيز إنتاج الميلاتونين في الدماغ، ويحثه على النوم، ثم خذي الطفل إلى غرفة ذات إضاءة خافتة، وألبسيه بهدوء، واحرصي أن يكون شبعانَ قبل وضعه في سريره، وهو لايزال شبه مستيقظ. وتقول فيليبا: «إذا وضعته في سريره وهو نائم فقد يستيقظ وهو يشعر بالخوف والوحدة».

النوم بأمان

تقول «منظمة دراسة حالات موت الرضع»: إنه يجب أن ينام طفلك في المهد؛ الذي يسمى «سلة موسى»، أو سرير خاص به في غرفتك في الأشهر الستة الأولى. والطريقة:

1 - لمنعه من التقلب والانزلاق تحت الأغطية ضعي قدميه عند آخر سريره، وضعي الغطاء بحيث لا يصل إلى أعلى من كتفيه.

2 - ضعيه دائمًا على ظهره عند النوم، ولا تغطي رأسه.

3 - لا تجعلي الطفل ينام معك إذا ولد قبل أوانه، أو كان وزنه منخفضًا، أو كانت درجة حرارته أعلى من 38.5 مئوية. أو إذا كنت من المدخنين.

بكاء الطفل

حين يستيقظ طفلك، جربي أن تغني له أغنية هادئة أو تهزيه بلطف، ولكن إذا كان يبكي بشكل مبالغ به فربما يعاني من المغص. وتقول الطبيبة العامة لويز نايت: «قد يسحب ركبتيه نحو صدره». إذا كنت ترضعينه حليبًا صناعيًا، جربي تغيير العلامة التجارية (اطلبي نصيحة الطبيب أولاً)، وإذا كنت ترضعينه طبيعيًا فتوقفي عن تناول منتجات الألبان؛ لتعرفي إذا كانت هي السبب.

وتقول أخصائية الرضاعة والقابلة السابقة كلير بايم كوك: «إذا كنت ترصعينه طبيعيًا فقدمي له زجاجة من الحليب الصناعي لإشباعه، فإذا شربها ونام فإن المشكلة هي الجوع، وإذا كان منزعجًا خلال الرضاعة فهو يعاني من الحرقة». وحاولي أن تجعليه يتجشأ لمدة نصف ساعة.