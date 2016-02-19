مصرع ضابط شرطة بقوات الأمن المركزي بأسيوط‎

لقى ضابط شرطة مصرعه عصر اليوم الجمعة آثر انقلاب سيارته بطريق ديروط أسيوط بالقرب من نقطة كمين منفلوط شمال أسيوط أثناء توجهه إلى عمله بقوات الأمن المركزي بملابسه العسكرية .

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من نقطة كمين منفلوط بالطريق الصحراوي الغربي ، وفور تلقى البلاغ انتقلت سيارات الاسعاف وقوات الشرطة الى موقع الحادث وتبين وفاة الملازم أول محمود

​ ​مصطفى محمد رضوان مقيم مركز ديروط ويعمل بقطاع الأمن المركزي ، آثر انقلاب سيارته نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة ورفع السيارة من نهر الطريق وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم بالواقعة .