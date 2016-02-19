فتح شارع بورسعيد بمحيط مديرية أمن القاهرة بعد انتهاء تظاهرة أهالى الدرب الأحمر

قامت قوات أمن القاهرة بفتح شارع بورسعيد وسط تعزيزات أمنية مكثفة فى محيط مبنى مديرية أمن القاهرة، فى الوقت الذى بدأت فيه أعداد الأهالى المتجدمعين أمام المديرية فى التناقص ولم يتبقى سوى العشرات .

كان المئات من أهالى منطقة الدرب الأحمر قد تجمعوا منذ أمس الخميس أمام مبنى مديرية أمن القاهرة اعتراضا على مقتل السائق “عادل دربكة” برصاص أمين شرطة فى محيط مبنى المديرية، والذى لقى مصرعه فى الحال ونقلت جثته الى مستشفى أحمد ماهر.

وشيعت جنازة الفقيد صباح اليوم وسط تعزيززات أمنية مكثفة فى محيط مبنى مديرية أمن القاهرة، والتى حضرها عددا من قيادات المديرية .