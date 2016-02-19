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وزارة السعادة: علاوة بنسبة 100% لجميع موظفي الدولة الإماراتية

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وزارة السعادة: علاوة بنسبة 100% لجميع موظفي الدولة الإماراتية وزارة السعادة: علاوة بنسبة 100% لجميع موظفي الدولة الإماراتية

ذكرت مصادر حكومية إماراتية، أن أول قرار سيتم اتخاذه من قبل وزارة السعادة، هو علاوة سعادة لكل موظفي الدولة ١٠٠٪‏ من الراتب الأساسي، أي زيادة ثلث الراتب لكل مواطن اماراتي يتقاضى راتباً.

وأوضحت المصادر، بحسب “صحف إماراتية”، أن هذه العلاوات ستعتبر دائمة، لتحسين مستوى دخل المواطن الاماراتي،وللعيش برفاهية، حسبما نقلت صحف إماراتية.

ويذكر أن الامارات كانت قد اتخذت قراراً بإنشاء وزارة خاصة للسعادة وتعيين وزيرة للشباب يقارب عمرها 22 عام، ما أثار ردود فعل متفاوتة بين أغلبية دول العالم، معتبرين القرار انجازاً عظيماً ، ووصولاً لمرحلة إصلاحية بحتة.

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