مصر تؤكد اهتمامها بالوضع الإنساني في سوريا

أكد السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر فى جنيف، والذي مثل مصر في الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة في سوريا والمنبثق عن اجتماع ميونيخ، أن الفريق استطاع خلال فترة وجيزة لم تتعد أسبوعًا معاونة الفريق الإنسانى للأمم المتحدة على تحقيق تقدم على الأرض والوصول لعدة بلدات وقرى محاصرة خاصة فى ريف دمشق غطت حوالى 88 ألف شخص كما يجرى العمل على إيصال المزيد خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد رمضان، على اهتمام مصر بالوضع فى سوريا وفى شقه الإنسانى كذلك، مشيرًا إلى عضوية مصر أيضا فى الفريق رفيع المستوى حول الوضع الإنسانى فى سوريا ومنوها بما تقوم به مصر مع الحكومة السورية لضمان إيصال مساعدات عاجلة إلى عدة مناطق منها فوعة وكفريا ومضايا كتطبيق عملى لما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر ميونيخ قبل أسبوع.

يذكر أن فريق العمل يضم الدول الأعضاء فى المجموعة الدولية لسوريا ويعمل بشكل فعال وسريع من خلال استخدام النفوذ مع الحكومة السورية والفصائل المسلحة من أجل وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين فى سوريا خاصة فى المناطق المحاصرة وصعبة الوصول بسبب الأعمال العدائية والقتال الدائر.