أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر تؤكد اهتمامها بالوضع الإنساني في سوريا

Google+ Print
مصر تؤكد اهتمامها بالوضع الإنساني في سوريا مصر تؤكد اهتمامها بالوضع الإنساني في سوريا

أكد السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر فى جنيف، والذي مثل في الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة في سوريا والمنبثق عن اجتماع ميونيخ، أن الفريق استطاع خلال فترة وجيزة لم تتعد أسبوعًا معاونة الفريق الإنسانى للأمم المتحدة على تحقيق تقدم على الأرض والوصول لعدة بلدات وقرى محاصرة خاصة فى ريف دمشق غطت حوالى 88 ألف شخص كما يجرى العمل على إيصال المزيد خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد رمضان، على اهتمام مصر بالوضع فى سوريا وفى شقه الإنسانى كذلك، مشيرًا إلى عضوية مصر أيضا فى الفريق رفيع المستوى حول الوضع الإنسانى فى سوريا ومنوها بما تقوم به مصر مع السورية لضمان إيصال مساعدات عاجلة إلى عدة مناطق منها فوعة وكفريا ومضايا كتطبيق عملى لما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر ميونيخ قبل أسبوع.

يذكر أن فريق العمل يضم الدول الأعضاء فى المجموعة الدولية لسوريا ويعمل بشكل فعال وسريع من خلال استخدام النفوذ مع الحكومة السورية والفصائل المسلحة من أجل وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين فى سوريا خاصة فى المناطق المحاصرة وصعبة الوصول بسبب الأعمال العدائية والقتال الدائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري