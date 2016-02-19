أمل علم الدين تلهم إطلالاتك في العمل

لم يكن جورج كلوني وحده من وقع في غرام أمل علم الدين، فقد نجحت تلك السيدة الأنيقة في جذب جميع من حولها بأناقة إطلالاتها واختياراتها المتميزة، وكونها محامية ناجحة وجدنا أنها يمكن أن تكون مصدر الإلهام الجديد لإطلالتك في العمل.

على الرغم من عشق أمل على الدين الواضح للإطلالات الكلاسيكية إلا أنها تعي تمامًا أهمية الألوان في إطلالاتها، فنجدها تختار ألوانًا جديدةً في كل إطلالة، ارتدت البدل الحمراء، والإطلالات البرتقالية وتألقت بمعاطف ملونة في إطلالات عديدة، وبذلك كانت إطلالاتها بعيدة عن الملل والرتابة، كما حرصت أمل علم الدين على أن تحافظ على بساطة إطلالاتها في كل مرة، فنجدها تميل لاختيار الإكسسوارات العملية بدون مبالغة.

وقد جذبنا تنوع إطلالاتها، فمرةً ترتدي فستانًا قصيرًا ومناسبًا للاجتماعات النهارية، ومرةً نجدها تميل لاختيار عملي وأنيق بإطلالة مميزة ببدلة رسمية جذابة ببنطلون واسع أو تنورة قصيرة، ولذلك يمكنك أن تستوحي من إطلالاتها لتضيفي تميزًا لإطلالتك في العمل وتكوني متألقةً بأسلوب عملي بعيد عن الملل والتكرار.

جمعنا لك باقةً من إطلالات أمل علم الدين العملية لتجدي فيها إلهامك، شاهديها وشاركينا برأيك؟.