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في اليوم الأخير من عروض نيويورك، ليدي غاغا تتحول الى عارضة أزياء!

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الجمعة 19-02-2016 14:13

لا تنتهي المفاجآت والابتكارات في عالم تصميم الأزياء، فحين تنتهي أو تتوقف تتحول لعبة الموضة المثيرة الى لعبة مملة وغير جذابة، ولهذا يحرص المصممون على تقديم أفكار متجددة كل موسم للمحافظة على عنصري التشويق والابهار.
وفي عروض خريف وشتاء 2016-2017 في نيويورك للألبسة الجاهزة كان هنالك الكثير من الأفكار الرائعة التي سحرتنا، وفي ختام الأسبوع مساء أمس وتحديداً في عرض "مارك جايكوبس" Marc Jacobs الدراماتيكي ظهرت الليدي غاغا Lady Gaga بين العارضات بشكل غير متوقع مرتدية معطف زيتي ذات حجم كبير، مع قميص بياقة مربوطة على شكل عقدة، ووشاح من الفرو وحقيبة يد باللون الأخضر الفاتح. والمجموعة بشكل عام كانت مستوحاة من القرون الوسطى ومن الجانب المظلم والداكن لحياة القصور فيها في ذلك الوقت، وحملت الكثير من التفاصيل الابداعية المميزة.
أما لدى دار "كالفين كلاين" Calvin Klein فالبساطة كانت سيدة الموقف كالعادة، في مجموعة ذات خطوط واضحة، وتفاصيل هادئة وقصّات أبرزت الخصر، وألوان حيادية غلب عليها الأسود مع القماش المُطبع بالمربعات.
و "جي مينديل" J.Mendel بدوره، اختتم أسبوع الموضة في نيويورك بمجموعة غاية في الرقي والأناقة، مع الأقمشة البرّاقة وفساتين الكوكتيل، والمعاطف الشتوية، وفساتين السهرة.
انتهى اسبوع الموضة في نيويورك وغداً سيبدأ أسبوع الموضة في لندن، ونحن بانتظار المزيد من الأفكار والمزيد من المفاجآت والابداعات.

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سيدتي