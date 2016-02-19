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زيادة نمو الشعر فى فترة الحمل.. تعرفى على الأسباب ولا تقلقى

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زيادة نمو الشعر فى فترة الحمل.. تعرفى على الأسباب ولا تقلقى زيادة نمو الشعر فى فترة الحمل.. تعرفى على الأسباب ولا تقلقى
ظاهرة تبدو منتشرة، تلك التى تعانى فيها المرأة من نمو الشعر الغزير فى جميع أنحاء جسمها خلال فترة الحمل.

الهرمونات عامل لزيادة الشعر فى الحمل


>وتؤكد الدكتورة هدى محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن الحمل فى حياة المرأة يعد مرحلة فريدة تشهد الكثير من التغيرات الهرمونية المؤقتة وليست الدائمة كما تعتقد الكثيرات، وهذه التغيرات تؤدى لزيادة فى نمو الشعرات وتقوية جذورها بشدة، ليزيد طولها سريعا كلما اقتربت الحامل من موعد الولادة.

أسباب زيادة الشعر فى الحمل


>وتوضح أخصائية علاج أمراض النساء والتوليد، أن بعض الحوامل بل أغلبهن تحدث لهن تغيرات كبيرة فى طبيعة نمو الشعر نتيجة التغير فى نسب الهرمونات، ولذا نلاحظ زيادة كثافة شعر الرأس والحواجب بشدة فى بعضهن خاصة فى الفترة الثانية من الحمل، وتتحسن درجة نعومة وجمال الشعر كثيرا ليصبح لامعا ونضرا وزاهيا.

أما فى بعض الحالات الأخرى ولنفس الحالات تزيد نسبة نمو الشعر بشكل عام فى أماكن أخرى من الجسم، وبخاصة منطقة البطين والبطن والوجه، وكذلك الظهر والصدر وغيرها، وهو ما يسبب الإزعاج للحوامل، ولكن تطمئنهم الدكتورة هدى أنها حالة مؤقتة ككل تغيرات الحمل الأخرى، تنتهى بالولادة أو بعدها بوقت قصير، وإذا لم تنته يمكن استشارة مختص.

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مصر 365