القبض على7 أشخاص أختطفوا تاجر ملابس مقابل فدية مالية ببنى سويف

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من تحرير تاجر ملابس اختطفه 7 أشخاص مقابل فدية مالية، بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، وضبط المتهمون والسلاح والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف بإشراف اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، إخطارا من كل من: "محمد حنفى حسن 53 سنة فلاح، وعبد النبى جميل محمد 36 سنة فلاح"، ومقيمان بندر ناصر، يفيد بتلقيهم اتصال هاتفى من نجل عمومتهما، ويدعى سيد سلطان سيد على، 35 سنة، تاجر ملابس ومقيم بندر ناصر، باختطافه بالمنطقة الصحراوية بدائرة مركز سمسطا، ومطالبة الخاطفين بفدية مالية مقابل الإفراج عنه.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خلف حسين، مدير البحث الجنائى، والعقيد خالد جبيلى، رئيس البحث الجنائى بمديرية الأمن وقوات قتالية، وأعدوا خطة بحث وتوصلوا إلى أن الخاطفين هم: "سيد يوسف حسن خليل، 39 سنة، عامل، مقيم الشنطور سمسطا، ويوسف محموو عبد القادر محمود، 50 سنة، ومقيم بقرية بني حله سمسطا، ومحمد أبا العمران على عبد الجواد، 30 سنة، ومقيم سدس بمركز ببا، أحمد محمد محمود إبراهيم وشهرته أحمد كساب، 30 سنة، عاطل ومقيم كفر جمعة، بمركز ببا، محمد علي شريف بدوي، وشهرته ابو شريف، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة الصفيح مركز ببا، و محمود محمد محمود وشهرته محمود كساب، 26 سنة، حداد، ومقيم بكفر جمعة بمركز ببا".

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه، لإجباره على سداد مبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه ثمن بضاعة" ملابس" تحصل عليها من المتهم الأول والثاني ولم يسددها.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بإحتجاز المجني عليه، فى غرفة ملك السادس بالمنطقة الصحراوية بجوار قرية الدهابية بمركز ببا.

تم ضبطت المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش و14 طلقة، والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وتحرير المجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت حبس المتهمون 4 أيام على ذمة التحقيق.