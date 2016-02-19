بريطانيا: طائرات السلاح الجوي الملكي تقصف مواع داعش بالعراق وسوريا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن مقاتلات سلاح الجو الملكي واصلت قصف مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق، مقدمة الدعم للقوات الكردية التي تقاتل التنظيم الإرهابي على الأرض.

وأعلنت الوزراء، في بيان لها اليوم الجمعة، أن مقاتلة ”تورنادو” أحبطت يوم الأربعاء الماضي، هجومًا إرهابيًا لتنظيم “داعش” كان يستعد لإطلاق تسعة صواريخ مدفعية في العراق، مستخدمة صواريخ “بيفواي” لقصفهم.

وأشارت الوزارة، في بيانها الذي نقلته “وكالة أنباء الشرق الأوسط” إلى أن طائرتي تورنادو كانتا تقومان بمهمة استطلاع في شمال العراق دعما للقوات الكردية يوم الاثنين الماضي, حين استخدمت وصواريخ “بيفواي” لتدمير مجموعة لداعش تم تحديدهم في مبنين شمال غرب كركوك، لافتة إلى أنه تم استخدام صاروخ بريمستون لتدمير مخزان للأسلحة.

كما شنت المقاتلات البريطانية بجانب طائرات التحالف الأخرى سلسلة من الهجمات المنسقة على منشآت داعش, مستهدفة أكبر مخزن للأسلحة في البوكمال على الضفة السورية لنهر الفرات باستخدام أربعة صواريخ بيفواي.

ونجحت طائرات تورنادو كانت تقوم بدورية في شمال العراق يوم الثلاثاء في مساعدة قوات كردية تم مهاجمتها من قبل مجموعة عناصر من التنظيم الإرهابي مسلحة جنوب شرق الموصل, حيث تم القضاء عليهم بصواريخ “بيفواي”.