الصحة الفلسطينية:سقوط 3 شهداء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال

> أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عابد رائد عبد الله حامد (20 عاما) من بلدة "سلواد" شرق رام الله، والذى كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس لجنود الجيش الإسرائيلى فى وقت سابق اليوم.

كما أعلنت الوزارة استشهاد الشاب خالد طارق يوسف طقاطقة (21 عاما) من بلدة "بيت فجار" جنوب بيت لحم، فى مواجهات مع قوات الاحتلال بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وأشارت الوزارة - فى بيان اليوم "الجمعة" - إلى أن حصيلة اليوم هى استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن عدد شهداء الهبة الجماهيرية منذ مطلع أكتوبر الماضى ارتفع إلى 179 شهيدا.

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