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وزير خارجية فرنسا يبحث الملف السورى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

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وزير خارجية فرنسا يبحث الملف السورى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة وزير خارجية فرنسا يبحث الملف السورى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

>التقى وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت، اليوم "الجمعة" بباريس، نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى تصريح اليوم "الجمعة" - إن ايرولت وإلياسون تناولا الأزمات الراهنة الرئيسة، ولا سيّما الوضع فى سوريا، والتحديات الإنسانية المختلفة تمهيدا لمؤتمر القمة العالمى للعمل الإنساني، الذى سيعقد يومى 23 و24 مايو القادم فى العاصمة التركية اسطنبول.

وأضاف نادال أن الجانبين بحثا أيضا تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ، الذى تم التوصل إليه فى ديسمبر الماضي، والمقرر توقيعه فى 22 أبريل المقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

يشار إلى أنه يتعين حتى يدخل اتفاق المناخ حيّز التنفيذ، ان يتم إقراره من قبل ما لا يقل عن 55 دولة تمثل 55% من انبعاثات الغازات الدفيئة.
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