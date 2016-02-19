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طارق يحيى لـ في الجول: لا يوجد فريقا ضعيفا في الدوري وانظروا لمباراة الأهلي والمحلة

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طارق يحيى لـ في الجول: لا يوجد فريقا ضعيفا في الدوري وانظروا لمباراة الأهلي والمحلة طارق يحيى لـ في الجول: لا يوجد فريقا ضعيفا في الدوري وانظروا لمباراة الأهلي والمحلة

عرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من جديد منصب المدرب المساعد على حازم إمام نجم الفريق السابق ورئيس الجهاز السابق.

الزمالك قرر إقالة أحمد حسام ميدو من منصبه كمدير فني للفريق مع إقالة حازم إمام. ولكن مرتضى منصور يرغب في عودة الثعلب من جديد.

وقال مرتضى منصور: "أعرض على حازم إمام منصب مساعد المدرب الكبير القادم".

وأضاف "في البداية كنت أرغب في عدم رحيل حازم وكنت أتمنى وما زلت أتمنى أن يصبح مساعدا للمدرب القادم".

وأكمل حديثه قائلا موجها رسالته إلى حازم إمام: "احترمك. وبعرض عليك ذلك من أجل أن تتعلم من المدرب القادم فأنت شخص محترم وله أفكاره".

سبب الهجوم

وتطرق مرتضى منصور في حديثه المصور إلى الحديث عن "حقيقة هجومه السابق على حازم إمام".

وأوضح رئيس الزمالك: "لم أعاير حازم نهائيا. جعلته يعلم فقط أن والده يعد رمزا كبيرا للنادي وبالنسبة لي".

وتابع "نصف جماهير الزمالك ظهرت وشجعت النادي بسبب حمادة إمام".

وأتم "حمادة إمام كان صديقي شخصيا لي وأنا احترمه وأحترم حازم".

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