عبد الحفيظ لـ في الجول: عدم الجدية سبب التعادل مع المحلة.. ولابد من الفوز على المصري ' الصعب '

أرجع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تعادل فريقه مع غزل المحلة إلى عدم إعطاء اللاعبين الأهمية الكافية للمباراة التي أقيمت الخميس في الإسكندرية.

وفقد الأهلي نقطتين بمشوار الدوري المصري الممتاز عقب تعادله مع مضيفه المحلة بهدف لمثله قبل أيام من مواجهته الصعبة أمام المصري صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com:"أوصلت رسالة إلى اللاعبين مفادها أننا لا يمكننا فقدان نقاط في مثل هذه المباريات بعدما فزنا على أقوى الفرق مثل الزمالك والإسماعيلي والاتحاد وإنبي".

وأضاف "لماذا نتعثر أمام طلائع الجيش والمحلة؟ الأداء كان سيئا جدا أمام الأخير".

وتابع "كان هناك نوع من التراخي، الفريق بدأ يبحث بجدية عن مرمى المحلة في الدقيقة 75".

وواصل "مباراتنا المقبلة أمام المصري صعبة للغاية بعد فقداننا لأربع نقاط في المباراتين الأخيرتين، فالأخير مستواه قريب منا".

وأكمل "ستكون مباراة حماسية للغاية لأن اللاعبين الكبار موجودين في الجانبين. أتوقع أن تكون مواجهة ممتعة لأن المصري يلعب كرة هجومية قوية".

وأتم "نفكر فقط في الفوز بكل المباريات فهذا سيمنحنا اللقب، لا ننظر إلى نتائج الزمالك".