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كرة يد- نهاية الأزمة.. جماهير الأهلي داخل الصالة المغطاة وهتافات ضد طاهر

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كرة يد- نهاية الأزمة.. جماهير الأهلي داخل الصالة المغطاة وهتافات ضد طاهر كرة يد- نهاية الأزمة.. جماهير الأهلي داخل الصالة المغطاة وهتافات ضد طاهر

انتهت أزمة لقاء كرة اليد بين الأهلي وبترول أسيوط بعدما دخلت جماهير الأهلي ومجموعة أولتراس أهلاوي إلى الصالة المغطاة بالنادي ولم تتوقف المباراة.

قوات الأمن انتشرت في الساعات المبكرة من صباح يوم الجمعة في محيط النادي الأهلي بالجزيرة لمنع حضور الجماهير.

إلا أن في النهاية نجحت الجماهير في الدخول إلى الصالة المغطاة قبل أن تنهال بالهتافات المعادية ضد محمود طاهر رئيس النادي بسبب قرار منعهم من الحضور مع إشعال الشماريخ.

وكانت قمة كرة الطائرة بين الأهلي والزمالك يوم الأربعاء قد شهدت تواجد الجماهير أيضا قبل أن يقرر نادي الزمالك الانسحاب من المباراة اعتراضا على حضور الجماهير.

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