' حزين للغاية لما يحدث مع المدرب الذي قهر الأهلي '

"هو نجح في الفوز على الأهلي ولذلك ليس بالسهل".. هكذا تحدث محسن اورتجال المدير الفني لنادي بلاك آيسز الجنوب إفريقي عن إريك تينكلر مدرب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

أورلاندو يعاني بشدة من سوء النتائج في الفترة الأخيرة فيحتل الفريق الجنوب إفريقي الذي أقصى الأهلي من نصف نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، المركز الـ11 على سلم ترتيب الدوري.

وخسر أورلاندو 8 مباريات وتعادل 5 من أصل 19 مباراة في الدوري، ليكتفي بجمع 23 نقطة في المركز الـ11 بفارق 22 نقطة كاملة عن المتصدر ماميلودي سونداونز.

وقبل المواجهة بين أورلاندو وبلاك آيسز، تحدث مدرب الأخير عن تينكلر قائلا: "أنا متعاطف وحزين للغاية لما يحدث مع إريك من تراجع في النتائج".

وأضاف محسن اورتجال الذى تولى من قبل تدريب نادي الإسماعيلي، في تصريحات نقلها موقع (كيك أوف) "تينكلر قاد أورلاندو للوصول إلى نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي. صحيح خسر اللقب لصالح النجم الساحلي ولكنه فاز على الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "ليس من السهل نهائيا قهر الأهلي ذهابا وإيابا. وهو نجح في فعل ذلك".

وأتم "في بعض الأحيان نُحمل المدرب مسؤولية النتائج، ولكن يجب على اللاعبين أيضا تحمل ذلك. تينكلر رائع".

إريك تينكلر نجح في قيادة أورلاندو بايرتس للفوز على الأهلي ذهابا بهدف مقابل لاشيء قبل أن يفوز في لقاء العودة بالسويس برباعية مهدت طريق الفريق الجنوب إفريقي إلى نهائي الكونفدرالية.

وخسر أورلاندو اللقب لصالح النجم الساحلي. تعادلا في جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق ثم فاز الفريق التونسي بصعوبة 1-0 في لقاء الإياب ليتوج باللقب.

ويستعد أورلاندو لمواجهة بلاك آيسز صاحب المركز الثالث في الترتيب يوم الأحد في الجولة المقبلة من دوري جنوب إفريقيا.