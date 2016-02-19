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كرة يد بالصور – إصابة قوية للاعب الأهلي محمود عاصم

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كرة يد بالصور – إصابة قوية للاعب الأهلي محمود عاصم كرة يد بالصور – إصابة قوية للاعب الأهلي محمود عاصم

تعرض محمود عاصم لاعب فريق كرة اليد بالأهلي لإصابة قوية في المباراة التي جمعت بين فريقه وبترول أسيوط يوم الجمعة.

وكان الأهلي قد استضاف بترول أسيوط لملاقاته في الدوري المصري وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 36-24.

وشهدت المباراة قيام أولتراس أهلاوي بحضور اللقاء على الرغم من صدور قرار في وقت سابق بمنع حضور الجماهير للمباريات وقامت بتوجيه هتافات معادية لمحمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي (طالع التفاصيل).

وخلال شوط المباراة الثانية تعرض محمود عاصم لإصابة قوية جعلته يخرج منها ويتوجه لإجراء آشعة رنين مغناطيسي لمعرفة سبب الإصابة.

وأشار التشخيص المبدئي إلى أن الإصابة قد تكون في غضروف الركبة أو قطع بالرباط الصليبي.

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