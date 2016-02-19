عامر حسين عن أزمة الملاعب: هناك أشياء لو اتبعنا المنطق بها لن نفهم شيئا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن هناك بعض الأمور لا يمكن فهمها فيما يخص أزمة إقامة مباريات الدوري بالملاعب المختلفة ورفض الجهات المسؤولة تأمينها.

وكانت هناك أزمة في الأيام الأخيرة حول مكان إقامة مباراة الأهلي وغزل المحلة بعدما رفضت مديرية أمن الغربية استضافتها ليتم نقلها لملعب الإسكندرية قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة فقط.

وحتى الآن مازال مكان إقامة لقاء الأهلي والمصري غامضا، وإن كان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أكد في وقت سابق لـFilGoal.com احتمالية إقامتها ببرج العرب (طالع التفاصيل).

وعن سبب تلك الأزمات تحدث عامر حسين لبرنامج "الكرة مع دريم" قائلا:"الأهلي والزمالك الملاعب المسموحة لهم بخوض مبارياتهم عليها في القاهرة هي الدفاع الجوي وبتروسبورت فقط".

وبسؤاله عن سبب الأزمات الأخيرة في أماكن خوض بعض المباريات مثل قبول الجهات الأمنية خوض بتروجيت مبارياته في السويس وعدم استضافة الأهلي والزمالك في نفس الملعب علق"هناك أشياء إن حاولنا اتباع المنطق بها سوف نستغرب ولن نفهم شيئا".

وأردف"نحن نحاول فقط مساعدة قوات الأمن وجعل المسابقة تستمر بشكل طبيعي".

وعن موعد انتهاء تلك الأزمات ومتى تعود الأمور على طبيعتها وكل فريق يخوض مبارياته على ملعبه علق"أتمنى ألا أكون موجودا في منصبي حينها فأنا أشعر بالإرهاق".