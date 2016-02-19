مرتضى منصور يوضح سبب تصريحاته ضد حازم ويؤكد: أريده مساعدا للمدرب القادم

اكتسح الجناح المصري محمد صلاح لاعب نادي روما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وموهبة فولفسبورج جوليان دراكسلر في سباق أفضل لاعب في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

صحيفة ماركا الإسبانية بالتعاون مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أطلقا مسابقة لمشجعي كرة القدم حول العالم من أجل اختيار "اللاعب رقم واحد في دوري أبطال أوروبا".

المسابقة ستتمدد حتى موعد الـ28 من مايو 2016 أي حتى موعد نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة ميلانو. قبل أن يتم الإعلان عن أفضل لاعب في المسابقة حسب اختيار الجماهير.

وفي جولة الذهاب من دور الـ16 وقع الاختيار على كل من:

محمد صلاح "روما" - جوناس "بنفيكا" - كريستيانو رونالدو "ريال مدريد" - أديسون كافاني "باريس سان جيرمان" - جوليان دراكسلر "فولفسبورج" - ماركو فيراتي "باريس سان جيرمان" - تياجو سيلفا "باريس سان جيرمان" - توني كروس "ريال مدريد" - مارسيلو "ريال مدريد" - ماكس كروس "فولفسبورج" - تيبو كورتوا "تشيلسي".

لتتنافس على جائزة أفضل لاعب في الذهاب. واكتسح محمد صلاح نتيجة التصويت فتحصل على 71.67% من الأصوات كأفضل لاعب.

صلاح في المركز الأول بـ71.67%. ويبتعد أقرب منافس له على لقب أفضل لاعب في الجولة بفارق كبير للغاية فيأتي رونالدو ثانيا بـ15.20% ودراكسلر ثالثا بـ5.11%.

وشارك في التصويت حتى الآن 13496 شخصا وما زال التصويت لم ينته.

وشارك محمد صلاح في هزيمة روما ذهابا من ريال مدريد في العاصمة الإيطالية بثنائية مقابل لاشيء.

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وأقيمت حتى الآن أربع مباريات من ذهاب دور الـ16. ريال مدريد يفوز على روما، وباريس سان جيرمان ينتصر على تشيلسي بثنائية مقابل هدف.

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وفولفسبورج يضع قدما في الدور التالي بالفوز خارج الديار أمام جينت البلجيكي بثلاثية مقابل هدفين، وبنفيكا يفوز بصعوبة على زينت 1-0.

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