مصرع ضابط شرطة فى انقلاب سيارة بأسيوط

لقى ضابط شرطة مصرعه، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارته بطريق ديروط أسيوط بالقرب من نقطة كمين منفلوط شمال أسيوط، أثناء توجهه إلى عمله بقوات الأمن المركزى.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من نقطة كمين منفلوط بالطريق الصحراوى الغربى.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث وتبين وفاة الملازم أول محمود مصطفى محمد رضوان مقيم مركز ديروط ويعمل بقطاع الأمن المركزى، إثر انقلاب سيارته نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى تحت تصرف النيابة، ورفع السيارة من نهر الطريق وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.