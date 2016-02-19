شهود للنيابة: رقيب الشرطة أعطى سائق الدرب الأحمر20جنيها رغم اتفاقهما على200

قال المستشار أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب، إنه تم الاستماع إلى أقوال خمسة أشخاص من شهود العيان الذين شاهدوا واقعة مقتل سائق على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر.

وأوضحوا فى أقوالهم أمام النيابة أن سبب الواقعة خلاف بين المتهم والمجنى عليه على الأجرة، وأضافوا أنهم علموا من خلال سماعهم للمشادات التى دارت بين المتهم والمجنى عليه، أنهما اتفقا على أجر 200 جنيه، وعندما جاء وقت الحساب تهرب المتهم، وألقى له بـ20 جنيه رافضا أن يدفع له المبلغ المتفق عليه فيما بينهما، كما قام المتهم بسب المجنى عليه بوالدته المتوفية.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على رقيب الشرطة المتهم بواقعة قتل سائق السيارة الأجرة، وتم التحفظ عليه، وتبين أنه فى حالة خطرة عقب المشاجرة مع الأهالى أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى"مصطفى.م.ع" رقيب أول شرطة من قوة النقل والمواصلات.

وأكد مصدر أمنى أنه تم التعرف عليه، وتبين إصابته بنزيف داخلى واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح عميقة وكسور بجميع أجزاء جسده، وتم إخطار النيابة العامة.

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