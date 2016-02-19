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النيابة تأمر بدفن جثة السيدة التى عثر على نصفيها ببولاق والعمرانية

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النيابة تأمر بدفن جثة السيدة التى عثر على نصفيها ببولاق والعمرانية النيابة تأمر بدفن جثة السيدة التى عثر على نصفيها ببولاق والعمرانية

>أمرت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار طارق جودة وكيل أول النيابة بدفن وتشريح جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر عثر الأهالى بمنطقتى بولاق الدكرور والعمرانية على جثتها مقطعة إلى نصفين وكل نصف تم إلقائه فى منطقة مختلفة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها، أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية تبدو فى نهاية الثلاثينات من عمرها، مقطوعة إلى نصفين، الجزء السفلى والمكون من القدم وجزء من البطن ويخرج منه أحشائها، أما الجزء العلوى ويشمل الرأس وباقى البطن والزراعين، وأنها مصابة بعدة طعنات نافذة فى الصدر والبطن وترتدى ملابس منزلية ومغطاة بعدة بطاطين.

وأمرت النيابة فور الانتهاء من المناظرة بانتداب الطب الشرعى للتاكد من أن الجزئين خاصين بذات السيدة، كما استعلمت عن بلاغات التغيب خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت التحقيقات، أن الأهالى بمنطقة العمرانية عثروا على الجزء السفلى من جسد السيدة ملقى فى منطقة نائية وملفوف بعدة بطاطين، وأبلغوا رجال الشرطة على الفور، وأحيل البلاغ إلى النيابة وبعدها بعدة أيام تلقت النيابة إخطار من المديرية بالعثور على الجزء العلوى من السيدة بواسطة الأهالى بمنطقة بولاق الدكرور داخل شنطة سفر، فانتقل فريق من النيابة وناظر الجثة وتبين من خلال المناظرة أنها لذات السيدة.

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مصر 365

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