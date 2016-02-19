السيطرة على حريق بشقة سكنية فى شبرا دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق بشقة سكنية بأحد العقارات السكنية فى شارع أحمد الشاذلى بمنطقة شبرا، بدون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران.

تلقى اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بشبرا، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء لمحاولة منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لحين انتهاء عمليات الإطفاء.

حاصر رجال الحماية المدنية النيران من كافة الاتجاهات، ومنعوا وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيامهم بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان، وتم إخماد الحريق.