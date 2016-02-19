تنفيذ 403 أحكام قضائية وضبط 78 هاربا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

أجرت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية اليوم، الجمعة، برئاسة العقيد أحمد سالم، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية.

ونفذت الحملة 403 أحكام متنوعة، منها 282 حكمًا جزئيًا و9 أحكام مستأنف، و43 حكما "غرامات"، و57 حكما "سايرة" و4 أحكام جنائية و7 أحكام مخالفات.

وتمكنت الحملة من ضبط 78 متهمًا محكومًا عليهم بأحكام مختلفة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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