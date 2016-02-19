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القبض على 6 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة

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القبض على 6 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة القبض على 6 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 6 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو حشيش و هيروين بالبحيرة بقصد الاتجار .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، الذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى وتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

كان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور من ضبط 6 عاطلين بدائرة قسم دمنهور وبحوزتهم 55 لفافة هيروين و58 قطعة حشيش تزن نصف كيلو جرام بالبحيرة بقصد الاتجار .

وتحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365