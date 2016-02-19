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تحقيقات موسعة لكشف عناصر التنظيم الإرهابى منفذى الهجوم على كمين المرازيق

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تحقيقات موسعة لكشف عناصر التنظيم الإرهابى منفذى الهجوم على كمين المرازيق تحقيقات موسعة لكشف عناصر التنظيم الإرهابى منفذى الهجوم على كمين المرازيق
طلبت نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الهجوم الإرهابى الذى نفذه مجهولين مسلحين على كمين شرطة قرية المرازيق بمركز البدرشين للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتحديد هوية الجناة لسرعة ضبطهم وإحضارهم.

وخاطبت النيابة مصلحة الطب الشرعى والمعمل الجنائى لسرعة الانتهاء من التقارير الخاصة بالقضية وتسليمها للنيابة لاستكمال تحقيقاتها حول القضية، كما خاطبت المباحث الجنائية وقطاع الأمن الوطنى للتحرى عن منفذى الهجوم، وعن مدى وجود صلة بينهم وبين منفذى هجوم كمين المنوات والهجوم على ذات الكمين عدة مرات أخرى خلال السنة الماضية، وعن التنظيم التابع له هؤلاء الإرهابين.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين فى الحادث، والذين أفادوا فى التحقيقات، أنهم فوجئو بثلاث مسلحين ملثمين يستقلون دراجة بخارية، أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية، ما أسفر عن إصابتهم واستشهاد زميلهم أمين الشرطة.

على جانب آخر حددت النيابة جلسة الغد 20 فبراير لنظر امر تجديد حبس سائق السيارة النقل التى اصطدمت بسيارة تابعة لقوات الأمن بالحوامدية أثناء عودتها من عزاء أمين الشرطة الذى استشهد فى حادث إطلاق النيران على كمين المرازيق.

وكان اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، قد قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ملثمين يستقلان دراجة بخارية قاما بالهجوم على الكمين ونفذوا العملية الإرهابية التى أدت إلى مقتل أمين الشرطة وإصابة زميليه، عن طريق إطلاق وابلاً من الأعيرة النارية من أعلى الدراجة باستخدام أسلحة آلية، ومن ثم فروا إلى منطقة زراعية.

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مصر 365