تحريات: عامل مزلقان "مزغونة" بالبدرشين كان نائماً

كشف مصدر قضائى عن معلومات جديدة فى واقعة قطار العياط والذى اصطدم بسيارة ربع نقل أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان البليدة أحدى قرى مركز العياط وأدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين، حيث أكد أن عامل برج مراقبة مزغونة بالبدرشين والمسؤل عن الربط بين محطته والمحطة التى تسبقها والتى تليها، كان نائماً بينما قام مساعده بإعطاء إشارة لقائد قطار العياط بأن الطريق مفتوح أمامه حتى قرية الرقة بالعياط، وهو ما أعطى الأمان لقائد القطار ليسير بسرعة عالية متجاوزاً السرعة المقررة لعبور المزلقان والمحددة بـ30 كم فى الساعة، حتى وصلت سرعته إلى نحو 110 كم، ولم يستطيع السيطرة على سرعته أثناء عبوره المزلقان فوقع الحادث.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لليوم السابع أن الإشارات بين أبراج المراقبة كانت معطلة وقت وقوع الحادث، وأن التواصل بين الأبراج وبعضها البعض كان يتم من خلال التليفون، وبناء على تلك المعلومات الجديدة تم استدعاء عامل مزلقان "مزغونة" بالبدرشين ووجهت له اتهمات التقصير والإهمال فى أداء عمله ما تسبب فى وقوع الحادث وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.