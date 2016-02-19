أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحريات: عامل مزلقان "مزغونة" بالبدرشين كان نائماً

Google+ Print
تحريات: عامل مزلقان "مزغونة" بالبدرشين كان نائماً تحريات: عامل مزلقان "مزغونة" بالبدرشين كان نائماً
كشف مصدر قضائى عن معلومات جديدة فى واقعة قطار العياط والذى اصطدم بسيارة ربع نقل أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان البليدة أحدى قرى مركز العياط وأدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين، حيث أكد أن عامل برج مراقبة مزغونة بالبدرشين والمسؤل عن الربط بين محطته والمحطة التى تسبقها والتى تليها، كان نائماً بينما قام مساعده بإعطاء إشارة لقائد قطار العياط بأن الطريق مفتوح أمامه حتى قرية الرقة بالعياط، وهو ما أعطى الأمان لقائد القطار ليسير بسرعة عالية متجاوزاً السرعة المقررة لعبور المزلقان والمحددة بـ30 كم فى الساعة، حتى وصلت سرعته إلى نحو 110 كم، ولم يستطيع السيطرة على سرعته أثناء عبوره المزلقان فوقع الحادث.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لليوم السابع أن الإشارات بين أبراج المراقبة كانت معطلة وقت وقوع الحادث، وأن التواصل بين الأبراج وبعضها البعض كان يتم من خلال التليفون، وبناء على تلك المعلومات الجديدة تم استدعاء عامل مزلقان "مزغونة" بالبدرشين ووجهت له اتهمات التقصير والإهمال فى أداء عمله ما تسبب فى وقوع الحادث وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365