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الصين تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس "زيكا"

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الصين تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس "زيكا" الصين تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس "زيكا"
أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، اكتشاف حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس "زيكا" لشخص بالغ من العمر (38 عامًا)، وموجود حاليًا بالعزل الصحى وكان فى رحلة إلى جزر فيجى وساموا، وعاد إلى مدينة إيوى فى مقاطعة شيجيانغ بشرق الصين منذ أربعة أيام.

جدير بالذكر أن تلك الحالة هى الثالثة التى تم اكتشافها، وذلك بعد نحو عشرة أيام من تسجيل الحالة الأولى والتى غادرت المستشفى يوم الأحد بعد شفائها، وكانت الحالة الثانية قد تم اكتشافها، يوم الجمعة الماضى، لراكب مصاب بالحمى قامت سلطات الحجر الصحى بحجزه وعزله بعد وصوله للمطار الرئيسى لمدينة قوانغتشو بجنوب الصين.

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