بروتين مكتشف حديثًا يبشر بطرح أدوية جديدة لعلاج الشيزوفرينيا

توصل فريق من العلماء بجامعة كولومبيا الأمريكية إلى اكتشاف مثير يبشر بطرح علاجات جديدة لمرض الفصام أو الشيزوفرينيا والسيطرة على بعض أعراض المرض، والذى يعانى فيه الشخص من أعراض مرضية كثيرة أبرزها: الهلاوس السمعية والضلالات والأوهام وجنون العظمة.

وتمكن الباحثون من التوصل إلى مركب جديد يعمل على استعادة النمو الطبيعى للخلايا العصبية فى المخ، حيث يقوم بتثبيط أحد البروتينات المسئولة عن حدوث خلل فى الروابط بين الخلايا العصبية لدى مريض الشيزوفرينيا، ويعرف باسم "Gsk3β"، وهو ما سيساهم فى تحسين الاتصال بين الخلايا وعلاج خلل الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالفصام.

وأكد الباحثون، أن خلل نمو الخلايا العصبية فى مراكز الذاكرة بالمخ من أهم العلامات المسببة لمرض الشيزوفرينيا ، وكما أن الطفرة الجينية "22q11.2"، والتى يحملها 1% من سكان العالم، هى السبب الرئيسى فى الإصابة بهذا المرض العقلى، مضيفين أن هذا الاكتشاف قد يؤدى قريبًا إلى طرح علاجات جديدة للمرض.