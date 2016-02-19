حزب الله: وقف السعودية مساعداتها للجيش اللبنانى نتيجة لأزمتها المالية

وأكد حزب الله فى بيان صحفى، مساء الجمعة، إن العالم بأسره واللبنانيين خاصة والمؤسسات المالية المحلية والعالمية تعلم علم اليقين أن السعودية تعانى من أزمة مالية بسبب حجم النفقات الضخمة بعد الحرب فى اليمن، وانخفاض أسعار النفط فى السوق العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة المالية أدت إلى إجراءات تقشف غير مسبوقة داخل السعودية، وإلى وقف الالتزامات المالية مع كثير من الشركات السعودية والعالمية وإلى إيقاف العديد من العقود والاتفاقات، ومن بينها تندرج خطوة وقف تمويل الصفقات المفترضة لدعم الجيش اللبنانى.
وتابع حزب الله: إن تحميل حزب الله المسئولية عن القرار السعودى بسبب مواقفه السياسية والإعلامية فى دعم اليمن الشقيق، وشعب البحرين المظلوم، وسواه من الشعوب التى تكتوى بنار الإرهاب.. وكذلك لوزارة الخارجية اللبنانية ما هى إلا محاولة فى المضمون والشكل والتوقيت لا تخدع أحدًا ولا تنطلى على عاقل أو حكيم أو مسئول.
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