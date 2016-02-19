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حزب الله: وقف السعودية مساعداتها للجيش اللبنانى نتيجة لأزمتها المالية

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حزب الله: وقف السعودية مساعداتها للجيش اللبنانى نتيجة لأزمتها المالية حزب الله: وقف السعودية مساعداتها للجيش اللبنانى نتيجة لأزمتها المالية
أعلن حزب الله فى بيان رسمى، أنه لم يفاجئ بالقرار السعودى بوقف المساعدات المالية للجيش والقوى الأمنية، مؤكدا أن المسئولين المعنيين فى والوزارات المختصة والمؤسسة العسكرية وإدارات القوى الأمنية، كانوا على إطلاع تام بأن هذا القرار قد اتخذ منذ فترة طويلة، وخاصة منذ بدء العهد الحالى فى ، و"هذا أمر متداول على نطاق واسع وترددت أصداؤه عدة مرات فى كثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية".

وأكد حزب الله فى بيان صحفى، مساء الجمعة، إن العالم بأسره واللبنانيين خاصة والمؤسسات المالية المحلية والعالمية تعلم علم اليقين أن السعودية تعانى من أزمة مالية بسبب حجم النفقات الضخمة بعد الحرب فى اليمن، وانخفاض النفط فى السوق العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة المالية أدت إلى إجراءات تقشف غير مسبوقة داخل السعودية، وإلى وقف الالتزامات المالية مع كثير من الشركات السعودية والعالمية وإلى إيقاف العديد من العقود والاتفاقات، ومن بينها تندرج خطوة وقف تمويل الصفقات المفترضة لدعم الجيش اللبنانى.

وتابع حزب الله: إن تحميل حزب الله المسئولية عن القرار السعودى بسبب مواقفه السياسية والإعلامية فى دعم اليمن الشقيق، وشعب البحرين المظلوم، وسواه من الشعوب التى تكتوى بنار الإرهاب.. وكذلك لوزارة الخارجية اللبنانية ما هى إلا محاولة فى المضمون والشكل والتوقيت لا تخدع أحدًا ولا تنطلى على عاقل أو حكيم أو مسئول.
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