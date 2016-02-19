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أحمد معيتيق: الشعب الليبى ينتظر اعتماد حكومة الوفاق الوطنى لتكتمل فرحته

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أحمد معيتيق: الشعب الليبى ينتظر اعتماد حكومة الوفاق الوطنى لتكتمل فرحته أحمد معيتيق: الشعب الليبى ينتظر اعتماد حكومة الوفاق الوطنى لتكتمل فرحته
قال النائب فى المجلس الرئاسى الليبى لحكومة التوافق الوطنى، أحمد معيتيق، أن الحوار الوطنى قد أثمر فى المنطقة الغربية وجنوب ليبيا، مشيدا بالحشد الكبير الذى تكون من مختلف التيارات والمناطق الليبية فى الاحتفالات الأخيرة التى شهدتها العاصمة طرابلس، وعدد من المدن الليبية بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير.

وأكد "معيتيق" فى بيان صحفى أن الأعداد الكبيرة التى احتفلت يوم السابع عشر من فبراير فى ميدان الشهداء جمع كافة أطياف الشعب الليبى ومختلف المدن بالبلاد واستنشاقهم لعبير التصالح والتسامح، موضحا أن الشعب الليبى ينتظر أن تكتمل الأفراح باعتماد حكومة الوفاق الوطنى التى تمثل كافة أطياف الشعب.

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مصر 365