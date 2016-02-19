أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة الاستعلامات: 650 صحفيا عالميا يغطون منتدى الاستثمار فى شرم الشيخ

Google+ Print
هيئة الاستعلامات: 650 صحفيا عالميا يغطون منتدى الاستثمار فى شرم الشيخ هيئة الاستعلامات: 650 صحفيا عالميا يغطون منتدى الاستثمار فى شرم الشيخ
قال محمد إمام، مدير المركز الإعلامى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، إن إجمالى عدد المراسلين الصحفيين الذين سيقومون بتغطية فعاليات منتدى التجارة والاستثمار فى إفريقيا، والذى يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا، السبت، ويستمر يومين.

وأضاف إمام، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الصحفيين من مختلف جنسيات العالم من بينهم 42 صحفيا من دول قارة إفريقيا بالإضافة إلى المراسلين المحليين.

وأوضح إمام، أنه يتم تقديم كافة التسهيلات للصحفيين والإعلاميين لتسهيل مهمتهم سواء من خلال مكاتب استقبال تابعة للهيئة فى مطارى القاهرة وشرم الشيخ لتسهيل حصولهم على تصاريح دخولهم والمعدات المرافقة لهم من كاميرات وأدوات تصوير.

وأشار إمام، إلى أنه تم تجهيز عدد 100 حاسب آلى مزودة بإنترنت فائق السرعة لتسهيل عمل الصحفيين بالإضافة إلى استوديوهات تليفزيونية وآلات طبع.

ولفت إمام، إلى توفير وسائل نقل وباصات من أماكن إقامة المراسلين لنقلهم إلى قاعة المؤتمرات فضلا عن وجود مكتب لهيئة الاستعلامات بجوار المركز الصحفى بقاعة المؤتمرات لتلقى أية شكاوى من المراسلين والصحفيين لتذليل أية عقبات أمام تأدية عملهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365