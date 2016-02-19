هيئة الاستعلامات: 650 صحفيا عالميا يغطون منتدى الاستثمار فى شرم الشيخ

قال محمد إمام، مدير المركز الإعلامى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، إن إجمالى عدد المراسلين الصحفيين الذين سيقومون بتغطية فعاليات منتدى التجارة والاستثمار فى إفريقيا، والذى يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا، السبت، ويستمر يومين.

وأضاف إمام، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الصحفيين من مختلف جنسيات العالم من بينهم 42 صحفيا من دول قارة إفريقيا بالإضافة إلى المراسلين المحليين.

وأوضح إمام، أنه يتم تقديم كافة التسهيلات للصحفيين والإعلاميين لتسهيل مهمتهم سواء من خلال مكاتب استقبال تابعة للهيئة فى مطارى القاهرة وشرم الشيخ لتسهيل حصولهم على تصاريح دخولهم والمعدات المرافقة لهم من كاميرات وأدوات تصوير.

وأشار إمام، إلى أنه تم تجهيز عدد 100 حاسب آلى مزودة بإنترنت فائق السرعة لتسهيل عمل الصحفيين بالإضافة إلى استوديوهات تليفزيونية وآلات طبع.

ولفت إمام، إلى توفير وسائل نقل وباصات من أماكن إقامة المراسلين لنقلهم إلى قاعة المؤتمرات فضلا عن وجود مكتب لهيئة الاستعلامات بجوار المركز الصحفى بقاعة المؤتمرات لتلقى أية شكاوى من المراسلين والصحفيين لتذليل أية عقبات أمام تأدية عملهم.