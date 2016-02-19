وزارة الداخلية: "هنجيب حق ضحية الدرب الأحمر وتم القبض على المتهم"

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، أن الأشخاص المتواجدين أمام مديرية أمن القاهرة لا يمتون بصلة لأهل ضحية الدرب الأحمر، كما أكد والده، مضيفاً :"احنا هنجيب حق المتوفى، وتم التواصل مع أهله وإطلاعهم على الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى الواقعة، وضبط المتهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أنه تم التحفظ على المتهم وسيتم عرضه على النيابة بصفته متهم حال تماثله للشفاء، مشددا على أنه لا تستر على المخالفات القانونية، ويتم التعامل معها بكل شفافية، والوزارة حريصة على حقوق المواطنين.

وأوضح أبو بكر عبد الكريم، أن كثيرا من أفراد الشرطة مستائين ومتضررين من التجاوزات الفردية التى صدرت من بعض الأفراد الفترة الأخيرة والتى أساءت إليهم، واعتبروها تنال من جهودهم وتضحياتهم، وطالبوا بتطبيق أقصى العقوبات الإدارية والقانونية على المتجاوزين، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات التى قام بها رقيب الشرطة تمثل تصرفات لا يعرفون أساسها، وسيتم دراسة الدوافع التى تجعلهم يتعاملون مع المواطنين بهذه الطريقة.

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