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تحرير 1349 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 1349 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 1349 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور، اليوم الجمعة، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1349 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 530 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و119 مخالفة إزالة ملصقات و132 مخالفة انتظار خاطئ، و8 حجز سيارة، و292 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و42 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و38 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و121 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و28 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 39 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 18 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و31 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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مصر 365