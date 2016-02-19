3 وفيات تحت عجلات القطارات اليوم.. والسكة الحديد تناشد المواطنين عدم العبور من الأماكن غير الشرعية

قال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية متمثلة في شرطة النقل والمواصلات لغلق المعابر غير القانونية وغير معده للعبور للحد من وقوع الحوادث والتى تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين.

وأضاف إبراهيم ان الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، يتابع بنفسه هذا الملف لانه يتسبب في حواداث يوميا واخرها هذا الصباح فنتيجة للعبور الخاطىء لقضبان السكة الحديد هناك ثلاث وفيات تحت عجلات القطارات، الأولى صدمها القطار رقم 945 بين محطة قها وطوخ على خط القاهرة الاسكندرية والثانية اثناء أثناء دخول القطار رقم 1205 القاهرة مطروح محطة بنها فوجئ السائق بسيدة تعبر السكة من مكان غير معد للعبور أما الثالثة اثناء مرور قطار رقم 912 الاسكندرية القاهرة من محطة كفر الدوار فوجئ السائق باحد الاشخاص يعبر السكة من مكان غير معد للعبور.

ومن جانبة ناشد المهندس احمد حامد رئيس الهيئة المواطنين عدم العبور من على شريط السكة الحديد من المعابر غير القانونية حفاظا على ارواحهم وعدم تعرضهم للخطر.

كما ناشدهم عدم إعادة فتح المعابر مرة أخرى والتي تقوم الهيئة باغلاقها وطالب حامد ايضا وسائل الإعلام التعاون مع السكة الحديد من اجل توعية المواطنين بخطورة العبور على قضبان السكة الحديد من المعابر غير الشرعية.