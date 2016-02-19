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الدفاع المدني يحذر من مفاجئات هطول الامطار في الوديان

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الدفاع المدني يحذر من مفاجئات هطول الامطار في الوديان الدفاع المدني يحذر من مفاجئات هطول الامطار في الوديان

حذّر اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية ، من المخاطر المفاجئة التي تنشأ عن تقلبات الطقس الاستثنائية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من انجرافات بعض الاودية ، وتجمع المياه  التي تنجم من هطول الأمطار الشديد ،وفي بعض الاحيان تساقط "البرد" .

وجدد دعوة أجهزة الدفاع المدني للجمهور  بأتباع اشتراطات السلامة والحذر من مخاطر السيول والانجرافات الطبيعية وتجنب تجمعات المياه ، والاماكن التي من الممكن أن يتدفق بها السيول .

 كما ناشد الراغبين في التنزه حول الأماكن التي تتجمع فيها مياه الامطار والسيول، ضرورة مراقبة  تغيرات الطقس قبل  القيام  بأية رحلة برية أو تخييم، والابتعاد عن مجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية، والمناطق المغمورة بالمياه وعدم السباحة في مياه السيول والأمطار، وتجنب الجلوس في بطون الأودية أثناء هطول الأمطار، تعزيزاً لسلامتهم، وعدم المجازفة  في اجتياز الأودية أثناء جريانها، وإبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات  والابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية،  وفي حالة احتمالية وجود صواعق يجب الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الراديو أو الهاتف المتحرك في المناطق المكشوفة .

وحث قائد عام الدفاع المدني، الجمهور متابعة إرشادات مواقع التواصل الاجتماعي الـ " أنستغرام وتويتر " والمواقع الإلكترونية المعنية ومن بينها حسابات وزارة الداخلية التي عادة تبث رسائل فورية توعوية  ، مؤكداً ضرورة متابعة  نشرات الأحوال الجوية من المصادر الرسمية "المركز الوطني للأرصاد الجوية"، تجنباً للأخطار وتعزيزاً للسلامة.

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