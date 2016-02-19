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ناسا: توقعات بوجود محيط تحت سطح القمر «شارون»

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ناسا: توقعات بوجود محيط تحت سطح القمر «شارون» ناسا: توقعات بوجود محيط تحت سطح القمر «شارون»

قالت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” الخميس أن القمر شارون، التابع لكوكب بلوتو، كان على الأرجح يحتوي على محيط تحت سطحه.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” أوضحت ناسا أن الصور الفوتوغرافية، التي التقطتها المركبة التابعة لها “نيو هورايزون” في يوليو 2015، تشير إلى أن القمر شارون كان يحتوي في السابق على محيط تحت سطحه، مشيرة إلى أن المحيط تجمد وتمدد وتحطم على مدار زمن طويل.

يذكر أن المركبة نيو هورايزون، التي تعمل بالطاقة النووية، مرت فيما بين مدارات بلوتو وقمره الأساسي شارون في يوليو 2015، وقامت بسلسلة من المناورات المصممة بعناية بالغة من أجل وضع كاميراتها ومعداتها العلمية في وضع يتيح لها التقاط مئات المشاهدات، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأظهر الجانب الذي يرصده المسبار من أكبر أقمار بلوتو وجود نظام من الشقوق التكتونية، بما في ذلك شق يزيد عمقه على 6.5 كيلومتر.

ويعتقد العلماء إن القمر شارون تمدد، على الأرجح في السابق، وتحطم سطحه أثناء التمدد، وهذا هو سبب وجود الشقوق.

يشار إلى أن الطبقة الخارجية من القمر شارون ثلجية بشكل أساسي، من الممكن أن تكون دافئة بدرجة تكفي لأن تجعل الثلوج تذوب أسفلها مما يخلق محيطا تحت السطح.

غير أن برودة القمر وبمرور الزمن، ربما أدت إلى تجمد المحيط وبالتالي تمدده، الأمر الذي تسبب في ظهور هذه الصدوع.

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